禽流感疫情升溫 不熟蛋不要吃
禽流感疫情升溫，嘉義市政府衛生局提醒民眾，不熟的蛋不要吃，由於禽流感病毒不耐熱，禽肉及蛋類應煮到完全熟透，才能減少感染風險。
衛生局說，不熟的蛋可能包括溫泉蛋、班尼迪克蛋，或食用火鍋、壽喜燒等沾醬裡加的生蛋及「隱藏版」生蛋，如提拉米蘇或帶有慕斯、美乃滋等甜點。
衛生局表示，部分店家會使用生蛋製成原料，如果擔心食材裡含有「隱藏版」生蛋，可先詢問店家製成方式，做好自主健康防護，減少感染風險。
禽流感病毒不耐熱，衛生局呼籲民眾，烹飪禽肉、蛋品時，至少須烹煮到攝氏70度以上，且在接觸蛋殼後需立即洗手，不要再碰嘴巴、鼻孔等處。
為防範禽流感，衛生局提醒民眾應自我防護，平時應養成勤洗手習慣，食用禽肉及蛋類應高溫煮熟，出現發燒等類流感症狀，應戴上口罩立即就醫。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。