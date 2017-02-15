禽流感疫情升溫 不熟蛋不要吃

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禽流感疫情升溫，嘉義市政府衛生局提醒民眾，不熟的蛋不要吃，由於禽流感病毒不耐熱，禽肉及蛋類應煮到完全熟透，才能減少感染風險。

衛生局說，不熟的蛋可能包括溫泉蛋、班尼迪克蛋，或食用火鍋、壽喜燒等沾醬裡加的生蛋及「隱藏版」生蛋，如提拉米蘇或帶有慕斯、美乃滋等甜點。

衛生局表示，部分店家會使用生蛋製成原料，如果擔心食材裡含有「隱藏版」生蛋，可先詢問店家製成方式，做好自主健康防護，減少感染風險。

禽流感病毒不耐熱，衛生局呼籲民眾，烹飪禽肉、蛋品時，至少須烹煮到攝氏70度以上，且在接觸蛋殼後需立即洗手，不要再碰嘴巴、鼻孔等處。

為防範禽流感，衛生局提醒民眾應自我防護，平時應養成勤洗手習慣，食用禽肉及蛋類應高溫煮熟，出現發燒等類流感症狀，應戴上口罩立即就醫。1060215

(中央社)