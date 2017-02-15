翻越高架道路肩跳下 運將溺斃魚塭

開計程車為業的33歲陳姓男子昨天下午到高雄市一處派出所向警員表示，有人要對他不利，經警員安撫後離去；隨後開車到台南市台84線道高架路段，跳進下方魚塭，被找到時已溺斃。

台南市警消在昨晚9時許獲報，指稱有人把車停在台84線麻豆段高架路段路肩後，竟下車翻過護欄往下跳。警消單位出動大批人員，在位於高架路段下方約3層樓高魚塭搜尋；雖在約15分鐘後找到一名男子，但已明顯死亡。

警方初步調查發現，陳姓男子在高雄開計程車為業，昨天下午曾到高雄一處派出所，向警員表示有人要對他不利；經警員安撫情緒後離開，晚間再開車到台南案發地點。

警方初步調查發現，死者曾疑因精神、情緒方面問題到醫院求診，車上也還放有一些藥品，初步排除他殺，案情還要進一步釐清。1060215

(中央社)