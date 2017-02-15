美前國安顧問佛林閃辭 10關鍵問題

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美國前國安顧問佛林。(圖/美聯社)

美國前國安顧問佛林上任不到24天就閃人，可能牽涉與俄國使節不法秘密細節，但是還有10個尚未解答的問題，可以一窺其中關鍵。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導整理出10 個關鍵問題，為整件事情抽絲剝繭：

1.就職典禮之前，川普授權佛林哪些事情，讓他去告訴俄國大使?

2.為什麼川普打算站在佛林這邊?

一名白宮高級官員指出，川普並沒有辭退佛林，而是佛林自己決定離職。

3.白宮律師Donald McGahn做了什麼，在當時的總檢察長通知他，佛林可能涉及與俄國使節的黑函?

如果McGahn把事情告訴其他人了，尤其是告訴總統，那麼佛林還能保住工作到昨晚辭職前嗎?

4.FBI可能接觸到在川普相關人士與俄國之間的情況，究竟知情多少?

5.白宮發言人史派瑟和美副總統彭斯會因為這件事而出面向美國公民道歉嗎?

6.佛林可能面臨起訴嗎?

7.美議會情報委員會(Senate Intelligence Committee )在選舉前發現多少佛林與川普相關的人和俄國之間的聯繫?

8.取代佛林的人，會是誰?

9.佛林離開之後，白宮還有多少人會為此離開?

10.白宮裡真正掌事的人是誰?

(中時電子報)