濱崎步變巨乳 網驚忽大忽小

濱崎步近年上圍激增，但不時被指忽大忽小。（圖／取自Instagram）

日本歌姬濱崎步出道時，靠的是唱歌實力，當時她與宇多田光可說是不少6.7年級生的女神！只是當時她出道時不走巨乳路線，可近期她開唱，以及在網上曬出的健身照，卻都超級「胸」，讓她被傳隆乳；只是每回濱崎步的照片中，胸型也被指忽大忽小，啟人疑竇。

濱崎步先前舉辦巡迴演唱會時，她積極健身甩肉練心肺，當時她和粉絲分享的生活照中，不少照片重點都在大胸上。但死忠粉絲皆知，濱崎步出道時不走巨乳路線，直到近年上圍才激增，只是日前濱崎步貼出的低胸照，被揶揄似乎有下垂跡象，加上照片中的胸型忽大忽小，難免被懷疑是否是「人造物」？

(中時電子報)