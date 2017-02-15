黃智賢：蝶戀花巴士是官僚殺人

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車，13日晚間在國道五號接國道三號南下往木柵轉彎處，失控撞上護欄翻落邊坡，釀33死。（黃世麒攝）

遊覽車的車頂與車體分離，造成重大傷亡，吊車將車體翻正後，警方也隨即進行鑑識蒐證。（黃世麒攝）

蝶戀花武陵賞櫻團在國道翻覆，造成33人罹難，成為近30年來最嚴重的公路事故。名嘴黃智賢今指出，所有討論，其實只應該問3個問題：為什麼會撞上邊坡？為什麼會翻車？為什麼死傷慘重？可交通部長賀陳旦檢討來檢討去，結論竟全是「司機的問題」。從去年大陸團火燒車到蝶戀花，賀陳旦這樣不知恥的厚臉皮，才是真正的問題。

黃智賢在臉書分析，撞上邊坡的原因可能涉及為趕路而超速、道路標示有問題，以及司機疲勞駕駛一時恍神沒有注意。而撞上護欄後翻車，主因是台灣盛行的雙層巴士(台巴)，車子比正常巴士高非常多，座位又在車子的最高處，下方沒坐人，導致車子的重心變得很高。如果今天車身較矮，或許比較好駕馭免於翻車。

蝶戀花巴士是1998年出廠的，黃智賢認為，車輛老舊當然也是問題，但真正的關鍵恐怕還是「台巴」。2012年司馬庫斯巴士車禍後，監察院就因為進口底盤打造台巴的問題，提案糾正交通部。2017年了，台巴還是依然在台灣打造拼裝。

黃智賢痛批，交通部在認證這種台巴的流程，業界漢學界都知道「沒有在盯」。真正的問題在交通部，然而賀陳旦卻把錯全推給過世的司機，這種好官我自為之，這樣的官威，才是真正的問題。

黃智賢臉書全文如下：

蝶戀花武陵賞櫻團，造成高速公路史上最嚴重車禍，33人罹難。

所有討論，其實只應該問3個問題：

1為什麼會撞上邊坡？

2為什麼撞上邊坡以後會翻車？

3為什麼死傷這樣慘重 ？

可交通部長賀陳旦檢討來檢討去，竟然結論是: “司機的問題”

1

為什麼撞上邊坡？

(1) 超速

在國道5號連接國道3號的大彎道出事，速限40公里車速卻是60公里。撞上護欄的最重要原因當然是因為超速。但司機為什麼超速？晚上9點多了，下意識是不是在趕路？還是一時恍神沒有注意？

(2) 道路標示有問題

這個大彎道是有危險的。原本速限是80，在彎道前突然變成40。大型遊覽車如果不能在盡速彎道前就把速度降成40，就很危險。出事時速度在60公里，那是司機來不及煞車既進入彎道，還是認為用60公里進入彎道可以安全通過？

如果在更前方開始限速40或提醒，結果會不會不一樣 ？

(3) 疲勞駕駛

司機不是第一次走這個彎道，理應知道危險。所以司機是不是因為疲勞駕駛才一時恍神？武陵賞櫻一日遊本來就是很操的行程，從早上7點在基隆開始載客，9點在重情北路，到下午1點到武陵，下午4:30離開武陵，然後載客在宜蘭用晚餐，到晚上9點多出事。開的是大型遊覽車，一路上不是高速公路，就是上下武陵的山路。這樣的行程，光聽就累了，何況是司機。

更何況司機女兒還戳破蝶戀花旅行社說司機已經休息兩天的謊話，說她父親從過年到出事這15天裡，只休息了一天。

台灣的低薪許和工作環境，管理的鬆散和虛應故事，執政者的責任，絕對跑不掉。

2

為什麼撞護欄會翻過護欄翻車 ?

這車是台灣盛行的雙層巴士。

逢甲大學的李克聰教授稱之為”仿雙層巴士”。因為它其實不是真正的雙層巴士，下層沒坐人。

我把它叫做”台巴”

這種車比正常的巴士高非常多，車高甚至可以到3.8公尺。

車體過高，座位的位置又在車子的最高處，下方沒有坐人，所以車子的重心變得很高。

”台巴”做得這麼高，並沒有實用價值。

只是因為外觀霸氣，視野開闊，所以在台灣流行起來以後，立刻就取代了正常高度結構的巴士。

如果是一輛車身矮得多的巴士，會不會有一點機會，讓車子比較好駕馭？

會不會即使撞上護欄，還有可能不翻過護欄，撞上邊坡？

3

為什麼死傷這樣慘重？

蝶戀花巴士是1998年出廠的。車輛老舊，當然也是問題。

但真正的關鍵，恐怕還是”台巴”的關係。

巴士的上半部完全被削掉，車身上下完全被削斷分離，而且成為非常平整的兩部分: 車頂整篇掉在一邊，車身在另一邊。

車身上，幾乎所有座椅都已經被連根拔起甩落。

乘客即使繫上安全帶，也是連人帶椅被摔出去。所以繫不繫安全帶，在這個事故哩，差別已經不大了。

”台巴”都只是進口底盤，整個車身和其他零件都是在台灣焊接打造的。

為了視野廣闊，車子上半部都是大片的密閉式玻璃、隔音棉和輕鋼架構成。

當車子發生事故碰撞或翻滾的時候，對坐在裡面的人，基本上的保護作用，根本是零。

車子的上半部不但一碰就爛，而且車身很容易上下斷成兩截，而座椅的固定程度，也讓人質疑。

為什麼台灣的遊覽車，會90%以上都是這種讓人不可思議的組裝?

交通部在認證這種台巴的流程，業界漢學界都知道，”沒有在盯”。

整車進口的關稅，比只進口底盤的關稅重太多，到底是為什麼 ?

如果要鼓勵台灣打造車身的產業和技術，也可以。但為什麼不訂定更嚴格的管制和審查？

為什麼要允許車高3.8公尺 (後來因為事故，降成6.5公尺，但還是太高了)這種頭重腳輕式，不符合物理學的車身結構？

4

前監委葉耀鵬在夜問打權節目踢爆，2012年司馬庫斯巴士車禍後，監察院就因為進口底盤打造台巴的問題，提案糾正交通部。

事到如今，2017年了，台巴還是依然在台灣打造拼裝。

每一輛漫山遍野跑的台巴，高速公路上因風就會重心不穩搖晃的台巴，依然是台巴。

為什麼 ?

真正的問題，是交通部的問題。

交通部長賀陳旦檢討來檢討去，結論竟然是”司機的問題”。

把錯推給已經過世的人。

從去年的大陸團火燒車，到蝶戀花33人罹難，賀陳旦好官我自為之。

這樣的官威，這樣不知恥的厚臉皮，才是真正的問題。

(中時電子報)