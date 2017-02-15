新疆傳砍殺事件致5死 警方擊斃3嫌
中國大陸新疆昨天晚間傳出砍殺事件，大陸警方當場擊斃3名「暴徒」。根據陸媒報導，砍殺事件共導致10人受傷，其中5人傷重不治。
綜合陸媒報導，14日晚間7時20分許，3名「暴徒」在新疆皮山縣城一社區內持刀砍殺民眾，公安（警察）便民警務站民警1分鐘內迅速處置，當場擊斃3名「暴徒」。
報導說，案件造成10名民眾受傷，其中，5人傷勢過重經醫院搶救無效死亡，5人正在救治中。
新疆和田（舊稱和闐）地區政府公開訊息網站「和田信息網」表示，當地社會秩序目前正常，社會面平穩，案件偵辦工作正進行中。1060215
(中央社)
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