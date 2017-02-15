春遊奧萬大 賞櫻觀鳥看梅峰百花齊放

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奧萬大自然教育中心與台大山地實驗農場合作，辦理春季旅程，帶領欣賞農場各花卉及桃花綻放、漫遊奧萬大園區賞櫻及觀鳥。（南投林管處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年2月15日

奧萬大自然教育中心與台大山地實驗農場合作，辦理春季旅程，帶領欣賞農場各花卉及桃花綻放、漫遊奧萬大園區賞櫻及觀鳥。

奧萬大櫻花盛開，配合賞櫻季，奧萬大自然教育中心3月與國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地農場（梅峰農場）合作，舉辦「瑪寶小旅行，春饗舞櫻」主題活動，已開放報名，目前3月11日到12日、3月18日到19日仍有名額，歡迎民眾報名。

林務局南投林區管理處今天表示，奧萬大自然教育中心與梅峰農場再次合作，舉辦欣賞春季景色旅程，費用為每人新台幣3000元含交通費，帶領欣賞梅峰的春季花卉、夜宿奧萬大、了解奧萬大夜間生態、漫遊櫻花樹林、觀賞畫眉科及山雀科鳥類、走訪吊橋與瀑布。

南投林管處表示，奧萬大賞櫻季約可持續2個多月，主要有3種櫻花，分別是1月中下旬到2月綻放粉紅色單花瓣的山櫻花（緋寒櫻）；紅色重花瓣的八重櫻2月開始；白色單花瓣霧社櫻2月下旬到3月中旬綻放。

為提供更優質步道環境，南投林管處整修「好漢坡步道」，這條長度270公尺、467個踏階的步道深受歡迎，林管處調整路幅及步道，以更符合人體工學的踏階，提供更舒適遊園經驗，施工期間遊園路線調整，遊客可走楓林步道及遊客中心前新完成的木階步道，前往森林公園及奧萬大吊橋。1060215

(中央社)