傳俄部署巡弋飛彈 美警告勿違限武條約

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報導指出俄羅斯部署新巡弋飛彈，恐違反武器管制條約後，美國今天警告莫斯科要信守條約義務。

法新社根據「紐約時報」報導，莫斯科祕密部署了陸基巡弋飛彈，這種飛彈的型式，違反1987年美俄簽署的武器管制條約。

美國國務院不會直接證實報導，但擔心俄國早已違反了「中程核子武力條約」（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）。

國務院代理發言人唐納（Mark Toner）提及報導說：「我們不評論有關情報的事。」

但唐納援引2016年的條約遵守狀況報告說，俄羅斯「依舊違反中程核子武力條約的義務」。1060215

(中央社)