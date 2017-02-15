桃園男子摔下溪洲大橋 意識不清送醫急救

48歲饒姓男子疑似在桃園市大溪區溪洲大橋上摔下，消防隊員趕往救援。(賴佑維翻攝)

48歲饒姓男子疑似在桃園市大溪區溪洲大橋上摔下，消防隊員趕往救援。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區今天早上48歲饒姓男子疑似在溪洲大橋上摔下，警、消出動救援，消防人員到場後先利用長背板將傷者吊掛到路面，並趕緊送醫急救。傷者被拉起時意識不清，且額頭有12公分撕裂傷，警方表示，事發原因仍需調查。

(中時)