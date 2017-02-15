5副手3個反 葉匡時質疑洪秀柱領導

我要評比

前交通部長葉匡時今天上午在臉書上質疑，國民黨主席洪秀柱本來任命5名副主席，但如今黨內進行黨主席選舉，詹啟賢、郝龍斌跳出來參選，胡志強也表態挺郝龍斌擔任黨主席，葉匡時質疑，「洪的領導方式出了什麼問題？」

葉匡時表示，詹啓賢、胡志強、郝龍斌這三位副主席都挺身出來反洪連任。至於另外兩位副主席，林政則是沒聲音的，陳鎮湘則是洪後來延攬來綁黃復興的。「為什麼會這樣？洪的領導方式出了什麼問題？」

(中時)