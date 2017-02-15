浩鼎案開庭 翁啟惠 張念慈皆到庭

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浩鼎案，士林地院今(15)日首度開庭，張念慈到庭。(張鎧乙攝)

浩鼎案，士林地院今(15)日首度開庭，翁啟惠到庭應訊。(張鎧乙攝)

浩鼎案，士林地院今(15)日首度開庭，翁啟惠、張念慈2人皆到庭。

中央研究院前院長翁啟惠遭士林地檢署查出，涉嫌在2012年任內用女兒當人頭，收取浩鼎生技董事長張念慈行賄3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，暗中幫助研發乳癌新藥，翁還出脫部分持股獲利逾億，被依貪污等罪起訴。

(中時)