韓星權相佑接拍新戲 飾演王牌刑警

我要評比

南韓演員權相佑將演出KBS電視劇「推理的女王」，飾演王牌緝毒刑警。

南韓「亞洲經濟」報導，新劇「推理的女王」講述懷有警察夢的主婦和熱血刑警合作，一起撥開重重迷霧查清迷案的故事。

「推理的女王」由金振宇執導，女演員崔江熙已確認演出，將接檔「金科長」，預計於3月播出。

這是權相佑與崔江熙自2001年的「愛情神話」後，時隔16年再次合作，會碰撞出怎樣的火花，令粉絲十分期待。1060215

(中央社)