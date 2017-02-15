連老母都打？童仲彥LINE回應：太扯了

台北市議員童仲彥涉毆妻家暴，已遭民進黨開除黨籍，不料風波未完，妻子李秀環爆料，童仲彥不只打老婆，連自己的媽媽都打，開記者會認錯根本在演戲。今早正在閉關懺悔的童仲彥發布聲明表示，這個指控「太扯了」，絕無對母親施暴。

李秀環近日透露，2014年九合一選舉前，兩人又大吵一架，童仲彥回家開始拳打腳踢，當時婆婆見狀出來制止，未料童連媽媽都不理，照打不誤，直到女兒驚見嚇哭，求爸爸停手，疼愛女兒的童才慢慢緩和，揍完人跑到房間呼呼大睡。

李秀環說，隔天婆婆還撥開頭髮給童仲彥看，直說頭都被打腫了，要他不能再這樣，但童沒回應也沒道歉。針對童農曆年後開記者會懺悔認錯，李秀環怒批，根本是在演戲。

面對妻子指控，童仲彥上午仍未出面，僅透過LINE媒體群組表示，媽媽一大早看到新聞很生氣，加上父親又中風，他先安撫一下家人，希望媒體不要轉載不實消息。

隨後童又發布聲明表示，家暴是不可饒恕的錯，他本著認錯、懺悔的心情，利用議會休會期間，在老家陪中風父親、母親和女兒，彌補之前擔任民意代表期間對家庭的虧欠。

他強調，願意接受李秀環的任何責備、指控與謾罵，痛自檢討改進，不過絕無李秀環所指對母親施暴的行為，現在父親生病、母親年老、幼女還在求學，希望能還他們平靜生活。

(中時)