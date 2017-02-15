連老母都打？童仲彥LINE回應：太扯了
台北市議員童仲彥涉毆妻家暴，已遭民進黨開除黨籍，不料風波未完，妻子李秀環爆料，童仲彥不只打老婆，連自己的媽媽都打，開記者會認錯根本在演戲。今早正在閉關懺悔的童仲彥發布聲明表示，這個指控「太扯了」，絕無對母親施暴。
李秀環近日透露，2014年九合一選舉前，兩人又大吵一架，童仲彥回家開始拳打腳踢，當時婆婆見狀出來制止，未料童連媽媽都不理，照打不誤，直到女兒驚見嚇哭，求爸爸停手，疼愛女兒的童才慢慢緩和，揍完人跑到房間呼呼大睡。
李秀環說，隔天婆婆還撥開頭髮給童仲彥看，直說頭都被打腫了，要他不能再這樣，但童沒回應也沒道歉。針對童農曆年後開記者會懺悔認錯，李秀環怒批，根本是在演戲。
面對妻子指控，童仲彥上午仍未出面，僅透過LINE媒體群組表示，媽媽一大早看到新聞很生氣，加上父親又中風，他先安撫一下家人，希望媒體不要轉載不實消息。
隨後童又發布聲明表示，家暴是不可饒恕的錯，他本著認錯、懺悔的心情，利用議會休會期間，在老家陪中風父親、母親和女兒，彌補之前擔任民意代表期間對家庭的虧欠。
他強調，願意接受李秀環的任何責備、指控與謾罵，痛自檢討改進，不過絕無李秀環所指對母親施暴的行為，現在父親生病、母親年老、幼女還在求學，希望能還他們平靜生活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。