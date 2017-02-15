是監工還是英雄？驚！動物園裡「灰狼」出沒

因為害怕羊駝躲在姑婆芋中的Merry。（台北市立動物園提供）

別以為守護動物園的動只有辛苦的保育員喔！動物園裡的環園道路、鳥園外，不時也可見狼犬保護著小動物的安全喔！台北市立動物園環園道路，竟然有北美灰狼逛大街？請放心，那其實是動物園內幫忙守護家門的狼犬-「Johnny」和「Merry」，正跟著保育員出門工作，偏偏牠們的外觀與灰狼有點相似，所以經常被民眾誤認並通報，根本只是誤會一場！

Merry每天早上準時跟著保育員清理動物展場。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園地處山邊、園區範圍很大，早些年經常有野狗成群入園逛大街，或是闖入動物照養環境內，造成動物緊迫、受傷、甚至死亡。為了改善這種情形，動物園決定運用犬隻的領域習性，請陳德和老師傅訓練了一批狼犬，專門負責保衛動物的安全。

全盛時期，約有13隻狼犬，不但各有駐守及巡護區域，只要陳老師傅一聲令下，狼犬們前後左右包抄圍攻、驅趕野狗，對動物園來說，牠們可是功不可沒的大英雄。

在鳥園跑跳這麼多年，對眾多的鳥類Johnny早已見怪不怪。（台北市立動物園提供）

隨著時間的移轉，目前園區內僅剩下兩隻高齡13歲的狼犬，分別是鳥園區的「Johnny」與兒童動物區的「Merry」。已卸下防衛任務的牠們，每天定時跟著特定的保育員一起工作，偏偏外形長得有點像溫帶區的北美灰狼，而經常鬧出動物脫逃的烏龍通報。

兒童動物區的保育員憶起剛接管「Merry」時，牠由於不捨前任保育員退休，心情顯得相當鬱卒，經過兩年，才逐漸與新任保育員建立起深厚感情。「Merry」每天早上固定跟著保育員出門工作，從保育員清理動物的欄舍到餵食等等，都有一個熟悉的身影跟在左右，也讓保育員笑稱：根本是在監工！

鳥園區的保育員照料「Jonny」將近已有十年的時間，但相較兒童動物區的「Merry」，「Jonny」顯得不那麼黏人，雖然仍會跟著保育員出門工作，但也經常落跑自己去溜達。

看到鳥園的眾多野生動物，「Johnny」似乎早已習慣，還會躺在舒服的草地上，等待著保育員結束工作時，呼喚自己的名字。保育員經常被好奇的遊客詢問：請問這是「狼」?還是「狗」？保育員總是笑笑地回應：這是「狼狗」啊！

走到哪跟到哪的Merry，保育員笑說根本是監工。（台北市立動物園提供）

下次來到台北市立動物園撞見「Jonny」與「Merry」時，可以不用急著轉頭跑掉，不妨停下腳步與牠們打聲招呼，更可以到溫帶區看看北美灰狼，觀察牠們與狼犬相似卻非常不同的習性喔！

(中時電子報)