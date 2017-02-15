再等1天 機捷16日開放個人自由試乘

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機場捷運試營運，團體受邀試乘，每天約2萬人次參加，明天起到3月1日將辦理個人自由試乘，3月2日通車。

機場捷運正在試營運，團體受邀試乘期間，每日約2萬人次參加，16日到3月1日將辦理個人自由試乘活動，3月2日正式通車。

民眾自由試乘期間，每日搭乘時間為上午8時到下午4時，民眾無需預約，只要到全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌（1人限領1張，6歲以下孩童免票證），憑號碼牌蓋站戳即可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車皆可搭乘。

試乘期間，各站發放號碼牌的時間為每日上午7時40分、9時40分、11時40分與下午1時40分，預計每日發放2萬張號碼牌；另外，16日起，民眾可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務。1060215

(中央社)