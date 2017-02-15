金正男生性不羈 失勢其來有自
13日在馬來西亞吉隆坡機場傳言疑似被兩名北韓女特工以毒針刺殺身亡的金正男，既是北韓第2代領導核心金正日（已故）的長子，也是第3代領導核心金正恩的同父異母長兄。
南韓聯合新聞通訊社指出，金正男生於1971年，1980年代留學瑞士日內瓦攻讀政治外交學科。由於北韓向來崇尚所謂金氏「白頭（長白山）血統」，遵循金日成交班給長子金正日的先例，因此金正男先前被視為呼聲最高的接班人。
然而，金正男生性奔放不羈，言行時有不當，為父親金正日所疏遠，在「皇儲」之爭中早早出局。而決定性的失勢轉折點便是2001年5月他領著兒子和兩名女子持多明尼加假護照試圖入境日本時，在成田機場被扣留並驅逐出境。此後，金正男在北韓也無立足之地，只好輾轉居留澳門、北京等地。
報導指出，2009年1月金正男曾在北京對外媒記者表示，誰接班由父親金正日決定，急於澄清自己對爭儲不感興趣。而3天後又在澳門強調，中國支持自己接班的說法不可靠，並稱父親的健康狀態良好。
隨著金正恩正式掌權，北韓當局切斷了對金正男的經濟支持。甚至有報導稱，金正男一度財務捉襟見肘，連飯店房費都付不起。
報導指出，因金正男是金正日妻子成蕙琳所生長子，論資排輩，擁有最高貴的第3代「白頭血統」，因此，只要金正男還活著，金正恩就不能不提防長兄回國奪權。1060215
(中央社)
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