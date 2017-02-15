劉世芳：獲提名選高雄市長 就辭立委

我要評比

有意參選高雄市長的民主進步黨籍立法委員劉世芳今天表示，如果獲民進黨提名選高雄市長，當然要辭立委、被提名後辭立委「天經地義」；她也否認花新台幣2億元設看板。

劉世芳上午接受廣播電台專訪，主持人問到有關高雄市長陳菊是否指定劉世芳接班等問題，劉世芳說，民主時代，沒指定接班人問題。

主持人追問，外界質疑劉世芳如果參選高雄市長，是不是就變成落跑立委？劉世芳說，這是制度使然，中央與地方政府選舉一定是2年、2年，台南市長賴清德、台中市長林佳龍當年都從立委轉換跑道。

是不是選前就辭立委？劉世芳表示，出線代表民進黨參選高雄市長，當然要辭立委，預計提名大概會是西元2018年中的民進黨全國代表大會，提名後辭立委天經地義，這是政治承諾。

主持人問到，PTT上有文章用「21648」指劉世芳（648）花2億元（21）刊登400多面看版；劉世芳說，這都不是事實。

她說，農曆年間開始設看板，很多朋友提供自己的空間掛看板，90％以上看板是朋友贊助，即便連美編印刷費用，部分都是高雄市議員幫忙，她真正有花錢是買公車車體廣告，謝謝朋友願提供看版位置，她也沒花那麼多錢。「2億元，這太扯了吧」、「是不是天龍國的算法？」

主持人問到，對手是不是民進黨籍立委陳其邁？劉世芳說，未必，民進黨籍立委林岱樺、陳其邁與管碧玲都很強，都是競爭對手。

主持人還問到，坊間有耳語，法務部長邱太三與劉世芳都是新潮流系，可決定服刑中的陳其邁爸爸陳哲男是否假釋，牽制陳其邁。

劉世芳說，這說法「很扯」，如果邱太三可決定假釋名單，前總統陳水扁現在就不需保外就醫，可四處趴趴走。1060215

(中央社)