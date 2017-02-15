國道33死事故 下午開治喪協調會

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台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團行程13日晚間發生遊覽車翻車死傷車禍，殯葬業者訂15日下午與家屬協調後續治喪事宜；據目前公布草案，遺體火化暫定19日。中央社記者王揚宇攝 106年2月15日

台北市蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團行程前晚發生遊覽車翻車死傷車禍，殯葬業者訂今天下午與家屬協調後續治喪事宜；據目前公布草案，遺體火化暫定19日。

由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，前天傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑因車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。

許多罹難者家屬關心後續治喪事宜與時程表何時公布？希望辦妥最愛的家人後事，送他們走完人生最後一段路。

台灣仁本執行副總賴建昌表示，很多家屬詢問後續治喪流程，考量場地與火化爐等因素，目前暫定頭七法會時間為18日晚上，追悼會及遺體火化安排在19日，但這不是最終確定版，下午1時30分於台北市第二殯儀館至孝廳（家屬休息區）與家屬進行治喪協調會。1060215

(中央社)