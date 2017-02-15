情人節不甘被放閃 GINO竟到超市惡搞

GINO近年演藝重心都放在戲劇上。(圖/本報系資料照)

藝人GINO從喬傑立男團K ONE出道，團體解散後曾經歷事業低潮，不過近年在戲劇及主持界闖出佳績，但事業有成的他感情卻還未著落，昨天正逢情人節因為不甘被放閃，竟自曝到超商惡搞，引起網友熱烈討論。

GINO表示由於單身，加上沒有任何友人邀約，讓他整天都無所事事，加上街上滿是放閃的情侶，竟讓他腦中浮出歹念，便跑到好幾家超市隨機選取不同巧克力盒，裡面塞紙條寫道「我們分手吧」，惡作劇完後讓他直呼心情舒暢，對此網友直呼「根本就是去死去死團」，更笑稱不知是哪對倒楣情侶會遭殃。

(中時電子報)