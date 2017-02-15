新北「返轉農學堂」開學！號召青年用創意拚觀光

新北市政府舉辦的「返轉農學堂」開學宣告。（新北市漁業處提供）

台灣的美與好，要如何讓更多人知道？延續2月10日新北市政府舉辦的「返轉農學堂」開學宣告，新北次農業局於2至4月舉辦一系列「創業小聚」講座及「走讀漁村」活動，並甄選歸漁返鄉企劃團隊，企劃書106年3月17日截止收件，預計選出3組優良團隊，將提供入選團隊每月1萬元的「歸漁青年實習金」，共計6個月，歡迎有志青年參與課程並組團投件。

地方傳統產業再起，青年返鄉創業

為解決貢寮鮑產業缺工問題及推動漁業轉型，「歸漁返鄉計畫」，整合現有中央機關及地方人民團體之資源，協助青年組團投入貢寮地區從事貢寮鮑養殖產業、貢寮鮑潛水採集產業、漁業資源復育相關產業及海洋觀光產業，活化地方產業，使漁村再次煥發新生。

農業局舉辦一系列「創業小聚」講座。（新北市漁業處提供）

歸漁返鄉企劃書甄選，現正報名中

企劃書執行鎖定貢寮地區之養殖、潛水採集、資源復育、海洋教育及休閒觀光產業，內容則需以「餐飲」、「文創」、「遊程規劃」、「體驗活動」…等以在地之「食材」、「歷史」、「人文」等背景為主軸，提出提案內容以及營運企劃書，收件時間為即日起至106年3月17日止，預計選出3組優良企劃團隊進入決審，針對入選的優良企劃團隊，活動廠商還會提供團隊每月1萬元的「歸漁青年實習金」，共計6個月！讓優良團隊前進地方，刺激返轉地方產業，達到產業轉型的目的。

青春洋溢的青年學子。（新北市漁業處提供）

「創業小聚」及「走讀漁村」上課啦！

為能吸引有志青年投入地方產業，農業局舉辦一系列「創業小聚」講座及「走讀漁村」當地戶外活動，輔導參與者激發創新創意構想，發展具藍色經濟潛力之海洋觀光產業，帶動貢寮地區產業發展。課程安排上，透過輔導師、講師針對創業及各項專業技術給予參與者指導，並於產地（貢寮地區）將漁業透過工作坊及課程形象聚焦，找尋發展機會，減少創業團隊適應期；另透過「走讀漁村」形式，實地帶領團隊以及對農漁業有興趣之團隊進場了解目前產業現況，透過趣味化之講座及課程設計，激發創業團隊之創意，進而提出改善地方產業之方案。

青年返鄉，創業實在，拉近城鄉差距

農業局長李玟表示，隨著都市發展，都市提供大量的工作機會使地方青年往城市聚集，市府為了能拉近城鄉產業經濟差距，積極鼓勵農漁二代能夠組團返鄉創業，加入創新元素，活化地方經濟繁榮。

歸漁返鄉計畫已經在2月10日開學日下午辦理第一場的企劃書甄選說明會，第二場則預計在2月25日下午1點貢寮當地舉行，說明會結束後直接帶隊走出教室，走讀漁村，讓更多人參與復興地方產業活動，老舊漁村再起不是夢，課程及企劃書徵選資訊請詳洽「歸漁返鄉-返轉農學堂」FB粉絲團。

(中時電子報)