曾墜機險丟老命 福伯這次又差點撞客機
「福伯」哈里遜福特雖高齡72歲，但仍喜歡開飛機趴趴走，前年才發生墜機意外，險丟了老命，現又傳他差點和一台載有110名乘客的客機衝撞，所幸最後沒發生事故。
據外媒報導，福伯周一開飛機準備在約翰韋恩機場降落時，錯把降落跑道瞄準成有客機的滑行道，險和一台載有110名乘客的民航機衝撞，從他和塔台對話可聽到他詢問：「那台大客機本來就應該在我下方嗎？」
所幸最後他成功降落，沒釀成大禍，不過相關單位會對此展開調查，可能因此被吊銷飛行執照。其實，他2015年駕駛飛機時，就因引擎失靈迫降，造成頭部創傷與1隻手臂骨折。
(中時電子報)
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