台灣燈會在雲林 雲嘉南管理處提供遊程

台灣燈會在雲林，雲嘉南濱海國家風景區管理處提供各類遊程，讓開車或搭高鐵前往的民眾有多樣化選擇，度過愉快賞燈遊程。

雲嘉南管理處今天表示，2017台灣燈會11日起至19日，在雲林虎尾展開，管理處提供各類可以自由玩雲嘉南，且又不塞車方式；民眾白天開車前往嘉義景點遊玩後，將車子停在嘉義高鐵站，再搭高鐵至雲林虎尾站往3號出口即可前往燈區。

民眾可於嘉義高鐵站搭乘台灣好行－鹽鄉濱海線郵輪式列車，暢遊嘉義布袋好美里3D海洋世界、高跟鞋教堂與喵星人的愛情故事、東石漁人碼頭，回到嘉義高鐵站後轉乘高鐵到雲林站。

另一路線是在嘉義高鐵站搭乘阿里山客運168路，可遊故宮南院、高跟鞋教堂與喵星人的愛情故事後，回到嘉義高鐵站後轉乘高鐵到雲林站。

自行開車賞燈民眾，北上可從國道1轉84號東西向快速道，先至台南北門婚紗美地、嘉義布袋好美里3D海洋世界、高跟鞋教堂與喵星人的愛情故事，傍晚前往雲林燈會；南下民眾可先至雲林箔子寮好神村、成龍溼地旅遊。1060215

(中央社)