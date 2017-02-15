舊愛脫單戀嘻哈紅人 小賈超沒品恥笑法秀下限
加拿大小天王與迪士尼小天后賽琳娜那段少不經事的「賈賽戀」早已成追憶，兩人之後各自精采，但名字在媒體上怎麼樣都分不開，近來賽琳娜有新桃花，上個月她跟嘻哈紅人威肯的戀情被曝光，小倆口順勢公開放閃，打得火熱，而這似乎勾起了小賈的屁孩DNA，繼嗆前女友「每段戀情都是炒作」後，這次的做法更沒品！
舊愛賽琳娜的新戀情，似乎讓小賈怎樣都看不順眼，先前他被問到對前女友新戀情有何看法時，小天王臭臉以對，上個月還嗆聲當然不喜歡聽威肯的歌，因為「那太怪了」，而大前天適逢葛萊美獎，小賈沒有出席，反倒跑去跟朋友相約吃壽司。
飯後回程時，他在車上玩直播，歌迷俏皮問他最愛哪首歌，他竟說：「威肯的〈Starboy〉」，重點是說完之後的反應，只見小賈接著一陣狂笑不止，還說：「我們必須暫停一下，這真是太好笑了」，諷刺恥笑意味滿滿，這種言行被網友批評「很沒品」，還說小賈大有「故態萌發」之勢。
(中時電子報)
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