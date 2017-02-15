臉書照片曝川普、安倍談國安情資不設防

網友在臉書上曝光了川普與安倍的晚餐會談照片。(圖/臉書帳號:Richard DeAgazio)

川普、安倍以及雙方幕僚在眾目睽睽下進行討論，甚至以手機螢幕照明文件。(圖/臉書帳號:Richard DeAgazio)

在北韓發射飛彈後，美國總統川普（Donald Trump）即與到訪的日本首相安倍晉三商討因應策略。然而，他們開會的地點不在白宮，而是在俱樂部這種公開場合，畫面被人拍照後上傳臉書，也引發了國安情資可能外洩的爭議。

據外媒消息，川普與安倍11日在佛羅里達州的「馬阿拉歌」（Mar-a-Lago）俱樂部進行晚餐會議，畫面被俱樂部會員用手機拍攝並上傳網路，還加註：「總統在和華府通電，兩位領袖商談後，進另一個房間開記者會。哇......這是行動的中心！ ！ ！」

觀察照片，可以看到川普、安倍以及雙方幕僚在眾目睽睽下進行討論，也絲毫不避諱在旁服務的侍者。此外，也可以發現幕僚們使用手機照明文件，正在安排公務行動。

照片曝光後，引來了外界的批判與質疑。院民主黨議員在推特發文說：「沒有理由讓國際危機在一群鄉村俱樂部會員面前發生，弄得跟餐館劇院一樣。」CNN報導也指出，以手機查看文件是不明智之舉，因為手機有一定的風險被駭客竊密。

對此，白宮也緊急出來滅火，史派瑟（Sean Spicer）表示：「照片中的人員都是美、日雙方幕僚，他們正在檢查記者會的後勤準備。隨後總統又聽取了簡報，但是在另一個機密場合。」

(中時電子報)