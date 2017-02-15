夢幻工作！英女王招社群管理員 年薪達110萬
為皇室工作一直是不少人中心中的夢幻工作！而近日英國白金漢宮貼出了招聘公告，要為英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)尋找社群帳號管理員，並且擁有年薪3萬英鎊(約新台幣120萬元)的待遇，同時還享有在皇室工作的優渥福利。
據英國《太陽報》報導，女王的社群管理員要負責管理女王的Twitter、Facebook和YouTube帳號，在各類平台上代替女王撰寫文章，平時主要是透過報導女王接待其他國家的元首、參與的各類頒獎儀式等活動，來和全世界的粉絲分享伊莉莎白二世和其他皇室成員的活動，同時展現他們對社會發揮的貢獻。
這份夢幻職缺是一份全職的工作，要求應徵者要有大學學歷，還要創新的眼光、攝影技巧以及管理網站的經驗。而工作的待遇則是擁有每年30,000英鎊(約新台幣120萬元)的年薪，而相較於英國2016年的平均年薪資約為2,8000英鎊(約新台幣112萬元)來說，雖然薪水沒有特別高，但還可以享有為英國皇室優渥的待遇，那就是皇室將雇員繳納薪水15%的養老保險金，以及各種進修課程可以參加。
英國女王在2009年時加入Twitter帳號，擁有多達277萬的粉絲，也因此這次的職位招聘也用「你寫的文章可以被數百萬人看見」為吸引應徵者的口號，平常多分享女王及其他皇室出席活動及皇室重大事件的照片。女王本人則是在2014年首度親自發表推文，當時是為了宣傳倫敦自然博物館的開幕，而之後再次親自發文，就是於去年六月時感謝大家給她的90歲大壽祝福。
(中時電子報)
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