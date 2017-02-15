屏東芒果染黑斑病　農改場籲加強防範

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高屏地區目前正值芒果開花期，近日，屏東縣枋山及枋寮地區發現部分果園中的芒果葉片及枝幹遭受黑斑病菌感染，高雄區農業改良場籲請農民加強防範，避免蔓延。

農改場表示，芒果黑斑病菌非常頑強，單靠藥物化學防治效果有限，「預防勝於治療」是防治黑斑病的重要關鍵。

農改場研究證實，芒果園於受風面架設防風網或網室栽培，並澈底清除得病的葉片及果實，同時在小果期套袋前進行預防性施藥，都能有效減少黑斑病的發生。

農改場表示，芒果黑斑病原稱果斑病，農民俗稱「臭頭」，是細菌性病害，可同時危害果實、葉片及枝條。主要經由枝葉、果實傷口或自然開口處侵入感染，被感染部位初期產生黑色小斑點，並逐漸擴大，幼果如果受感染容易掉落，成熟果實染病嚴重影響品質與外觀。

農改場指出，黑斑病害的傳播必須靠風雨、露水或昆蟲攜帶，經自然開口（氣孔或水孔）或是傷口感染，因此，受風處及強風豪風雨後，枝葉及果實容易遭受感染。1060215

(中央社)