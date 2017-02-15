張震新髮型撞臉柯震東 網友：年輕十歲

藝人張震出席第67屆柏林影展時，以新髮型亮相，被大陸網友調侃為撞臉柯震東。這則新聞火速登上新浪微博熱搜榜，兩人的粉絲網上對嗆互罵，捍衛自己的偶像才是超級大帥哥。 綜合中國大陸新浪微博、北青網等媒體報導，張震在美國時間13日出席第67屆柏林影展，以一身西裝帥氣亮相，新髮型相當搶鏡。

報導說，張震以個性瀏海襯托帥氣面孔，對鏡頭微笑比手勢的顏值爆表。大陸網友說，換了髮型看起來年輕十歲。還有大陸網友說，張震新髮型可說是撞臉柯震東。

此新聞引發張震、柯震東兩人的粉絲上網對嗆互罵，張震粉絲留言說，「這是張震被黑得最慘的一次」。

柯震東的粉絲也不甘示弱地上網留言說，「一個是小鮮肉，一個是大叔，這就看個人喜歡哪一款類型了，不能比。」張震的粉絲立即嗆聲說，「小鮮肉？這是毒肉！」

張震挑大梁演出日本導演薩布（Sabu）的作品「龍先生（Mr.Long）」入圍柏林影展，他在片中飾演台灣殺手。

張震曾主演「臥虎藏龍」、「赤壁」和「一代宗師」獲得多項提名，也曾憑「牯嶺街少年殺人事件」、「麻將」、「愛你愛我」三次入圍柏林影展。1060215

(中央社)