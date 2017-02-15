美第一夫人宣布 白宮恢復對外開放

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經過國會議員施壓，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天宣布，白宮將在丈夫川普宣誓就職近7週後，於今年3月初重新對外開放。

白宮導覽行程深受到訪華府的旅客歡迎，國會議員會安排選民參觀，外國大使則安排國民遊覽。

一些國會議員已經開始抱怨，川普上月20日宣誓就職後暫停的白宮導覽行程，推遲了許久仍尚未重新開放。

梅蘭妮亞表示，擁有224年歷史的白宮導覽行程將於3月7日恢復。

「我很興奮能重新開放白宮給每年來訪的數十萬名遊客參觀，白宮是非凡的歷史古蹟，能向人們分享它的美麗與歷史，讓我們欣喜激動不已。」（譯者：中央社周莉芳）1060215

(中央社)