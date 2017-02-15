銅鑼炮仗花盛開 民眾上馬路搶拍險象生

苗栗縣銅鑼鄉環保公園旁有一處炮仗花牆，綿延數百公尺的花海廊道，吸引遊客前往賞花，不過有人為了取景，竟然跑到馬路中間拍照，險象環生，警方提醒這樣的行為已經觸法。中央社記者管瑞平攝 106年2月15日

苗栗縣銅鑼鄉環保公園旁有一處炮仗花牆，綿延數百公尺的花海廊道，吸引遊客前往賞花，不過有人為了取景，竟然跑到馬路中間拍照，險象環生，警方提醒這樣的行為已經觸法。

銅鑼鄉119線道路，行經環保公園附近的炮仗花牆目前正值盛開時節，遠遠望去宛如鋪上一層橘黃色的花毯，走近觀看，更像炸開後的鞭炮花火，色彩鮮艷動人，不但成為附近居民散步的熱門景點，還有來自新加坡和菲律賓的遊客慕名而來。

附近居民指出，今年炮仗花開得比去年更加茂盛，走過花牆可說是和花朵擦肩而過，以零距離的方式細細品味，還可以穿過由炮仗花枝葉藤蔓所組成的隧道，讓人有柳暗花明又一村的感受，即使頂著寒風，也值得一遊。

大部分遊客都沿著人行步道觀賞炮仗花毯，不過有民眾為了留下美好的畫面，竟直接走到馬路中央拍照，往來車輛經過險象環生；警方指出，行人站在快車道拍照的行為，依道路交通安全處罰條例，可處新台幣300元罰款，提醒民眾避免以身試法，更危害自身安全。1060215

(中央社)