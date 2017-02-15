勞倫斯體育獎 波特與拜爾斯分獲男女最佳

牙買加「閃電」波特獲頒2017勞倫斯世界體育最佳男運動員獎。(美聯社資料照)

2017勞倫斯世界體育獎15日在摩納哥舉行頒獎典禮，牙買加「閃電」波特與美國體操精靈拜爾斯分獲最佳男女運動員獎；「飛魚」菲爾普斯則獲東山再起獎。

波特在2016年里約奧運在次包辦男子100公尺、200公尺與400公尺接力賽3面金牌，第4度獲得勞倫斯最佳男運動員獎，與網壇「瑞士特快車」費德勒並列第一。

美國體操女王拜爾斯獲頒勞倫斯世界體育最佳女運動員獎殊榮。(美聯社資料照)

體操精靈拜爾斯在里約奧運獨拿4金、1銅，毫無意外的取得最佳女運動員獎殊榮，最近4屆有3屆都是由美國選手獲得。

包辦5金、1銀的菲爾普斯從網壇名宿貝克的手中高舉東山再起獎，這也是勞倫斯體育獎從2000年設立東山再起獎之後首次把該獎項頒發給游泳選手，而菲爾普斯則是第二次獲獎，前次獲獎是13年前的非凡成就獎。

美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊去年在相隔108年之後再次拿下總冠軍，小熊隊因而獲選最佳團隊獎。最佳進步獎是去年F1冠軍即宣布退休的德國車手羅斯伯格；最佳極限獎是英國自由車女將阿瑟頓；年度最佳身心障礙運動員獎是義大利輪椅擊劍女將薇特。

(中時電子報)