勞倫斯體育獎 波特與拜爾斯分獲男女最佳
2017勞倫斯世界體育獎15日在摩納哥舉行頒獎典禮，牙買加「閃電」波特與美國體操精靈拜爾斯分獲最佳男女運動員獎；「飛魚」菲爾普斯則獲東山再起獎。
波特在2016年里約奧運在次包辦男子100公尺、200公尺與400公尺接力賽3面金牌，第4度獲得勞倫斯最佳男運動員獎，與網壇「瑞士特快車」費德勒並列第一。
體操精靈拜爾斯在里約奧運獨拿4金、1銅，毫無意外的取得最佳女運動員獎殊榮，最近4屆有3屆都是由美國選手獲得。
包辦5金、1銀的菲爾普斯從網壇名宿貝克的手中高舉東山再起獎，這也是勞倫斯體育獎從2000年設立東山再起獎之後首次把該獎項頒發給游泳選手，而菲爾普斯則是第二次獲獎，前次獲獎是13年前的非凡成就獎。
美國職棒大聯盟芝加哥小熊隊去年在相隔108年之後再次拿下總冠軍，小熊隊因而獲選最佳團隊獎。最佳進步獎是去年F1冠軍即宣布退休的德國車手羅斯伯格；最佳極限獎是英國自由車女將阿瑟頓；年度最佳身心障礙運動員獎是義大利輪椅擊劍女將薇特。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。