工時規範不如國外 台客運業=過勞業

國道五號發生遊覽車翻覆意外，圖為肇事遊覽車之前的照片。（圖／讀者蕭博仁提供）

不少人出國旅遊，均曾經歷國外駕駛下班時間一到就停車、再由旅行社派人接手開車的情形，但此景在台灣可謂天方夜譚。學者直言，台灣客運業等於「過勞業」，駕駛工作時間規定不如國外，法令應更完備並落實，並調整薪資結構。

據了解，日本規定遊覽車駕駛每天工作13小時以內，加班亦不得超過16小時、每周最多加班2天，且每天須休息連續8小時以上；歐盟規定職業駕駛隔周休、每周最多工作45小時，每天至少休息11小時；美國則規定1天開車以10小時為限，必須休息至少8小時方能繼續上路。

而台灣職業大客車駕駛須同時遵守勞基法與汽車運輸業管理規則，勞基法規定包含事前、事後整備時間，單日工時上限12小時；交通部則規定駕駛每天開車不得超過10小時、連續開車4小時至少休息30分鐘、連續開車不得超過6小時。

文化大學勞工系副教授李建鴻表示，歐洲多國制定工時專法，各產業團體、工會再與主管機關協商規定細節，通常優於法令；相對地，台灣僅有勞基法工時專章，有如天壤之別，且國內工會組織比例不高，更缺乏對於勞工保障。

他以自身遊歐經驗為例，某天從德國坐遊覽車走高速公路到法國，接近下午5時已接近德法邊境，駕駛卻駛入鄰近休息站停車，讓全車台灣團客錯愕；經詢問駕駛表示必須準時下班，再由業者派遣另部遊覽車與駕駛接手。

李建鴻說，無論雇主與政府均有很大進步空間，國內運輸與倉儲業別長年於過勞死人數中名列前茅，代表勞動條件確實還可以改善。

台灣大學國發所副教授辛炳隆表示，客運業長期等於「過勞業」，主因駕駛薪資結構有問題，多數雇主採取「低底薪、高獎金」策略，駕駛開車時間越長、賺取薪資越多，相對於國外計酬方式不同，也造就客運業人力缺口。

靖娟基金會執行長林月琴也說，WHO針對酒駕、疲勞駕駛均已有相關規範，多國也重視，如美國、日本、瑞典嚴格管制、強迫駕駛休息，但台灣配套不足，無法落實休息時間。

遊覽車公會全聯會理事長魯孝亞說，觀察國內外差異，歐美遊覽車駕駛工作更具彈性，時間一到即有人接手；日本雖固定8小時，但若當天延遲下班，隔天便延後開車時間。台灣法規死板更「以客為尊」，國人無法接受相同作法。

(中時)