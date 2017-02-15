大肚山腰空地 堆7000公噸廢棄物

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立委張廖萬堅針對南屯春社里中台社區附近，遭棄置廢棄物卻遲未清除，要求環保局協調各土地權機關，1個月內擬具「清除計畫」，並於3個月內將囤積多年的廢棄物清除完畢，還給當地居民乾淨環境。（盧金足攝）

台中市府環保局白智榮表示，中台社區附近空地遭棄置塑膠袋、樹枝、舊衣等廢棄物近7000公噸，將儘速清除改善。（盧金足攝）

南屯區中台社區鄰近周邊人煙稀少，加上地理位置偏僻，經常遭人非法傾倒廢棄物，影響環境衛生，市府環保局除第一時間掌握違規事證外，立刻啟動檢警環查緝環保犯罪通報平台，並將該地區納入列管範圍，持續加強巡查與攔檢，市府也將邀集土地管理單位召開協調會，盡速完成廢棄物的清除作業。

中台社區位於大肚山腰，地理位置偏僻，附近有數處空地遭不肖人士非法棄置廢棄物，立委張廖萬堅關切當地廢棄物處理現況，邀集市府環保局、財政部國有財產署、國防部軍備局、台糖公司、嶺東科技大學等單位前往會勘。

張廖萬堅指出，南屯春社里中台社區附近，自2013年起遭棄置廢棄物卻遲未清除，經邀集空地主管機關包括財政部國有財產署、國防部軍備局、台糖公司、嶺東大學，以及台中市環保局召開協調會，會中達成結論，要求環保局協調各土地所有權機關，1個月內擬具「清除計畫」，並於3個月內將囤積多年的廢棄物清除完畢，還給當地居民一個乾淨的環境。

市府環保局白智榮表示，目前現場遭非法傾倒的土地，被棄置塑膠袋、樹枝、舊衣等廢棄物達近7000公噸，市府將邀集該處土地管理單位，包括國有財產署、軍備局、台糖、嶺東科大等4個單位召開協調會，針對廢棄物清理方式提出計畫，盡速完成清除改善。

此外，市府已訂定《台中市政府取締非法棄置廢棄物聯合稽查計畫》，列管高潛勢非法棄置場址，市府已將中台社區納入列管範圍，主動稽查高風險棄置廢棄物熱點，運用高科技儀器進行蒐證，透過勤查重罰及結合檢警偵辦，遏止非法棄置廢棄物的歪風。

環保局也提醒，若未依「廢棄物清理法」第41條第1項規定，取得環保局核發的廢棄物清除與處理許可文件，或未依許可文件規定貯存、清除與處理廢棄物，如經查獲將依法移送檢警單位，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金，請勿以身試法。

(中時)