田徑》波特：倫敦世錦賽是退休之戰

波特重申2017年倫敦世錦賽結束後將退休。(美聯社資料照)

去年里約奧運風光拿下3金的牙買加「閃電」波特，15日在摩納哥獲頒勞倫斯世界體育最佳男運動員獎殊榮，波特在受訪時重申，倫敦世錦賽將是他退休之戰。

波特曾在里約奧運時宣告他即將退役，年底宣告今年倫敦世界錦標賽結束後高掛戰袍退休，但外界始終不認為他會結束運動生涯，如今，波特還是不改變初衷的表示，「田徑給了我想要的一切，而我也已創下輝煌紀錄，這些都將陪伴我度過一生，我也該急流勇退了。」

(中時電子報)