郝龍斌軍系後援會成立 星光閃閃
郝龍斌競選國民黨主席中興軍系後援會15日上午成立。後援會成員中星光閃閃，由年近百歲的許歷農上將擔任榮譽總會長，前陸軍上將王文燮擔任總會長，成員有中華民國抗日戰爭協會理事長陳廷寵、前中央軍事院校校友總會理事長費鴻波、中華民國退伍軍人協會理事長高仲源及年金改革委員會軍方代表吳其樑等逾百各階退役將校，共組中興後援會，支持郝龍斌。
中興後援會提出的聲明指出，綜觀歷次黨主席選舉，各候選人對待軍系黨員的態度常是「選前爭取、選後冷漠」，因此今天的軍系黨員已然覺醒，決定做有自主思想與理念的選民，不再是人云亦云、也不再依指令投票。當前，誰能夠爭取與保障軍榮眷應有的權益，尤其是年金改革；誰能夠中興國民黨，軍系黨員就支持誰。
郝龍斌在後援會成立大會致詞時強調參選黨魁的目的是「改革國民黨」、「超越民進黨」、「重返執政」等3大目標，並明確表示，若當選黨主席，不會競逐2020總統大位。
(中時)
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