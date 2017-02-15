男子清晨外出採椰子 疑心臟病發倒掛猝死
高市美濃區一名60歲劉姓男子今天清晨5時外出工作採椰子，6時40分被民眾發現上半身倒掛離地面約10公尺的椰子樹上，疑似死亡，嚇得趕緊向消防隊報案，隊防人員以高空作業車前往救援，順利將劉男救下來，但發現劉男口吐白沫，無呼吸心跳，送往署立旗山醫院搶救後，仍宣告不治。
消防局美濃分隊分隊長鄭又誠說，民眾報案指稱，美濃區自強街二段有民眾摘椰子受困樹上，救難人員抵達現場發現男子竟倒掛受困在離地約10公尺高的椰子樹上，當時已無生命跡象。
救難人員指出，劉姓男子使用鐵鍊徒手攀爬椰子樹，上半身倒掛應是在樹上摘採椰子時，疑似心臟病發昏迷受困樹上。
劉男妻子說，丈夫今天清晨5時多就出門工作摘椰子，未聽說丈夫有心臟病，突然猝死讓家人都感到意外。
(中時)
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