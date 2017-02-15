機捷明起開放個人自由試乘 估每日4萬人次

我要評比

機場捷運明天起開放第二階段--個人自由試乘活動到3月1日，3月2日將正式通車。(圖/桃捷)

機場捷運試營運通過第一階段--團體試乘，明天起開放第二階段--個人自由試乘活動到3月1日，3月2日將正式通車。預估自由試乘人數預估每日約4萬人次，正式通車第一個月票價打5折優惠，4月2日起恢復原價。

桃捷公司指出，機場捷運在民眾自由試乘期間，每日搭乘時間為上午8時到下午4時，民眾到全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌（1人限領1張，6歲以下孩童免票證），憑號碼牌蓋站戳即可免費進出各站自由搭乘，直達車和普通車皆可搭乘。預估自由試乘人數預估每日約4萬人次。

試乘期間，各站發放號碼牌的時間為每日上午7時40分、9時40分、11時40分與下午1時40分，預計每日發放2萬張號碼牌；另外，16日起，民眾可於機捷A1台北車站辦理預辦登機、行李託運服務。

(中時電子報)