長榮航空蛋黃哥彩繪機 帶你慵懶飛往宿霧
長榮航空與三麗鷗共同推出的「蛋黃哥彩繪機－慵懶機」自2016年11月飛航桃園－東京航線後，引起廣大迴響，為了讓可愛的蛋黃哥陪伴更多旅客，將於今(15)日起增加飛航桃園－宿霧航線，邀請大家帶著蛋黃哥慵懶的旅行哲學，前往熱情的海島宿霧，盡情享受陽光、沙灘、比基尼的悠閒時光。
長榮航空表示，宿霧擁有豐富的天然資源，包括浮潛天堂資生堂島、薄荷島巧克力山地景等，都是歐美遊客心中的渡假聖地，悠閒的渡假氣息和蛋黃哥慵懶的個性不謀而合，所以特別安排蛋黃哥彩繪機增飛航桃園－宿霧航線，讓美好的假期更增添幾分趣味。
蛋黃哥彩繪機不只擁有外裝鮮豔、活潑的塗裝，機艙內也處處可見蛋黃哥慵懶的身影，從頭墊紙、抱枕、餐具、撲克牌、兒童餐盒…等多達30項服務用品，皆以蛋黃哥圖騰進行設計，成為許多大朋友、小朋友的最愛。蛋黃哥彩繪機即日起飛航桃園－宿霧，航班時間為：BR282 桃園－宿霧 每日07:10（起飛）-10:10（抵達）、BR281 宿霧－桃園 每日11:10（起飛）-14:05（抵達）。
長榮航空與三麗鷗合作，陸續推出Hello Kitty彩繪機、蛋黃哥彩繪機，不但擁有死忠粉絲與喜愛的旅客，更一舉於2016年入選英國《每日郵報》「全球八大最驚艷彩繪機」與美國旅遊雜誌Global Traveler卓越原創服務(Outstanding Customized Service)。
(工商)
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