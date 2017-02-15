金正恩兄長金正男遇刺 南韓證實

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南韓今天證實，北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在馬來西亞遭到謀殺，證實他在吉隆坡機場遇刺傳聞。

法新社報導，負責處理兩韓事務的南韓統一部發言人鄭俊熙（Chung Joon-Hee）說：「我們的政府確認，遇刺的男子是金正男。」（譯者：中央社張曉雯）1060215

(中央社)