白宮：川普數週前已知悉佛林誤導一事

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白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天表示，國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和俄羅斯接洽一事誤導白宮，美國總統川普數週前即已知悉。

路透社報導，史派瑟指出，川普是於1月底被告知，佛林未把川普政府上任前，他與俄國駐美大使接觸的全部實情，告訴副總統彭斯（Mike Pence）。

彭斯的發言人洛特爾（Mark Lotter）今天表示，當接近上週末新聞報導相關事件後，彭斯才知道佛林告訴他的只是「片面資訊」。

據史派瑟與另一聯邦官員的談話顯示，有關佛林誤導副總統一事，川普幾週前就已知曉。

以一句「你被炒魷魚了！」成為電視實境秀紅星的川普，過去常自吹不吝於砍部屬，但在主張與俄國改善關係、對伊斯蘭激進團體強硬的佛林這次出事後，卻未立即下令走人。

據該位聯邦官員表示，美國司法部1月底即提醒白宮，佛林向彭斯否認，已和俄國駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）討論美國制裁俄國一事，誤導彭斯。佛林與俄接觸是一項潛在的非法行為。

官員指出，佛林確實與對方談及制裁，而對方的電話均被美國情報單位記錄，但彭斯1月中在電視上卻否認佛林有談到制裁。

史派瑟則證實，司法部是1月26日尋求通知白宮法律顧問辦公室，有關佛林涉誤導一事。他告訴記者：「白宮法律顧問辦公室立刻通知了總統。總統要他們就當中是否涉及觸法予以了解」，史派瑟並稱這是一個「誠信問題」。

佛林與俄國大使對話的時間點，相當於時任總統歐巴馬指控俄國透過網攻介入2016美國總統大選暗助川普，對俄國施加制裁之際。

知情佛林與俄國接觸一事的一名聯邦官員指出，佛林指示對方，若俄國不對歐巴馬去年12月29日那次驅逐35名間諜犯嫌、關閉俄國諜報單位的制裁進行報復，待川普上任後，就能平順展開改進美俄關係的廣泛討論。（譯者：中央社陳亦偉）1060215

(中央社)