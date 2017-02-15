毒品通緝犯車禍 巡邏警逮正著
桃園市平鎮區27歲的簡姓男子15日上午駕車行經平東路，不慎與人發生交通事故，平鎮警分局龍岡派出所巡邏警網在一旁超商巡簽，見撞擊聲響後，主動上前協助並疏導車流，意外發現簡姓男子竟是4案毒品通緝犯，還在身上起出260顆3級毒品一粒眠。
平鎮警分局龍岡派出所長鄭榮捷表示，27歲的簡姓男子去年6月份，因涉嫌4起毒品案遭臺灣新北地方法院檢察署以毒品案通緝在案，簡男棄保潛逃後，仍持續吸食安非他命毒品並在台北市各大夜店，販賣3級毒品一粒眠。
15日上午8時許，簡男駕車行經平鎮區平東路、東光口時，不慎追撞前方車輛，撞擊聲引起巡邏警網注意，警方上前協助卻發現簡男一再婉拒員警處理，且不想出示證件，聲稱要自己和解。引起警方懷疑，員警進一步查證簡男身份，一查簡男竟是4案毒品通緝的通緝犯。
簡男遭逮捕後，警方又搜出260顆三級毒品一粒眠，簡男偵訊時亦坦承吸食安非他命毒品，全案訊後，除將簡嫌解送臺灣新北地方法院檢察署歸案外，另再依毒品罪嫌移送法辦。
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(中時)
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