神機再臨？ Nokia 3310有望重現江湖
知名的芬蘭手機大廠諾基亞（Nokia），在經歷多次挫敗與磨難後，如今將再次躍上舞台發表新產品。但有趣的是，比起諾基亞新推出的「6」系列手機，更多人關心的卻是，以「貪食蛇」遊戲聞名全球的3310手機究竟會不會再現江湖。隨著新機發表會進入倒數階段，不少科技網站甚至都出現售價，讓外界愈來愈期待，諾基亞3310手機重新問世的那一天。
據英國每日郵報（Daily Mail）報導，捲土重來的諾基亞將在月底舉辦新機發表會，推出旗下3款「5」、「6」和「3」型號的智慧型安卓（Android）手機，但對於多數科技迷而言，真正吸引他們的卻是，曾幫助諾基亞打下手機江山的3310「神機」，將有望重新問世。雖然諾基亞公司至今仍未證實這項傳聞，但隨著發表會進入倒數，不少科技網站更信誓旦旦地寫出，新問世的3310手機售價約為59歐元（約1,928台幣），讓人更加期待3310的強勢回歸。
來自芬蘭的諾基亞，於2000年推出3310型手機，因為其續航力高、耐摔堅固且不易損壞的特點，很快地風靡全球市場。然而剛剛經歷九二一大地震的台灣，為求平安和與家人之間的通訊管道暢通，人手一機的現象逐漸湧現，也讓3310成為當時台灣最紅的手機。雖然用現代的角度來看，畫面黑白粗糙且略顯笨重，但耐用程度卻遠遠超過任何一隻智慧型手機。內搭的貪食蛇遊戲，更是那個時代的共同回憶之一。
曾因壓錯寶、選錯邊而拱手讓出稱霸多年手機市場，經歷多次改組和轉賣後，如今諾基亞再次站起，能否再次藉著3310和其他新機浴火重生，將是未來最重要的課題之一，然而究竟有多人在習慣智慧型手機後，仍然願意掏錢購買上一代的手機，也考驗著所有諾基亞的粉絲群眾。
(中時電子報)
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