游泳》破外界傳聞 飛魚：沒有下一次奧運了

泳壇「飛魚」菲爾普斯在獲得勞倫斯世界體育東山再起獎之後表示絕不會參加2020東京奧運。（美聯社資料照片）

美國「飛魚」菲爾普斯15日在獲得勞倫斯世界體育東山再起獎之後表示，「沒有下一個四年，也沒有下一次奧運了，我很喜歡目前退休後的生活。」

菲爾普斯說，「2016是最難忘的一年，我經歷過掙扎，也感受到鼓勵，同時也深刻體驗到家庭的溫暖，這些都是我能走過低潮的最佳心靈力量。」

菲爾普斯以31歲之齡在里約奧運獨拿5金、1銀，外界認為如果他願意的話，2020東京奧運依舊大有可為。對此，菲爾普斯表示，「雖然游泳在我的生命中已成為不可缺少的一部分，但東京奧運的時候絕對看不到我在游泳池畔，而是觀眾席上的啦啦隊。」

(中時電子報)