王陽明舊愛　爆與韓星朱鎮模「開一房間」

張儷與朱鎮模被拍到同遊日本。（圖／翻攝新浪娛樂）

王陽明過去與大陸女星張儷爆戀情，當時還曾經傳出論及婚嫁，不過最終雙方還是分手收場。而王陽明與舊愛蔡淑臻現在也已經結婚，但張儷現在也傳出和韓國男星朱鎮模爆戀情，兩人被拍到一同在日本賞雪，更「同開一間房」入住。

張儷與朱鎮模被拍到在今年大年初五時一同現身日本札幌，兩人不僅下榻同一間房，就連出遊、逛街，雙方表現的都相當親暱。只是去年兩人就爆戀情，不過當時朱鎮模否認，僅說雙方「很要好。」

這回兩人又被拍到同遊日本、共開一間房，粉絲認為「要好到能睡一間房」，關係應該親密，也認為兩人相當般配，給予祝福。過去朱鎮模更因演過大尺度的韓片《霜花店》引起討論而爆紅。

(中時電子報)