隨機闖入轎車搶錢 男子遭判刑9年

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男子邵永松去年12月3日傍晚，在嘉義市舊燈會空地，隨機闖入落單黃姓婦女的轎車，綁綑她並毆打其頭部，迫使她交出現金2000元，卻還嫌太少，路人經過後報警逮捕卲嫌，法院今天依加重強盜罪判處卲嫌9年徒刑。

(中時)