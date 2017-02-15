大廈形似輪船 陸又現奇葩建築

中國大陸河南省鄭州市最近出現一棟形似巨型輪船的大廈，有明顯的「艙室」、「甲板」，吸引許多路人駐足圍觀。

大陸網易新聞報導，這棟「輪船型」大樓共有11層，其中1至6層樓構成「艙室」、6層樓頂形成「甲板」，6層以上的部分面積縮小了不少，分布在大樓東南角，便成為「甲板」後方的「上層艙室」。

這棟大樓不僅被當地民眾調侃為「陸上巨輪」，也引起大陸網民討論。有網民認為大樓設計「創意無限」；也有人調侃，大樓佇立於霧霾下「是在濃霧中迷航的輪船」。1060215

(中央社)