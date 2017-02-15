金正男死因 不明液體潑臉暈倒死亡

馬來西亞吉隆坡國際機場一位有關人士今天透露，北韓勞動黨委員長金正恩的同父異母長兄金正男於當地時間13日上午9時許，因被2名女子潑灑不明液體而身亡。

南韓聯合新聞通訊社報導，這與媒體稍早報導稱，金正男遭毒針刺殺的內容相異，引人關注。

報導引述這名吉隆坡機場人士表示，金正男當天在吉隆坡國際機場利用自助登機系統準備登機時，遭到2名身分不明的女子潑灑不明物質襲擊。

這名人士透露，隨後，金正男到機場醫務室並表示疼痛。死者被推測為金正男，但由於他使用了假護照，為了確定他的身分和死因要進行驗屍。驗屍可能於15日結束，之後遺體將被送至北韓駐馬來西亞大使館。

外媒引述馬來西亞警方的話報導稱，在吉隆坡國際機場死亡的男性確認為金正男，他計畫搭乘13日上午10時飛往澳門的飛機。

馬來西亞警方表示，身分不明者在金正男的身後向他的臉部潑灑不明液體後，金正男被送往機場醫院，出現頭疼症狀並暈倒。雖然他立即被送往臨近的醫院，但在途中死亡。警方正調查具體死因。1060215

(中央社)