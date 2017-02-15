駐厄瓜多代表處辦元宵節全僑聯合餐會

駐厄瓜多代表處與厄京華僑公會於11日中午在基多市駐厄瓜多代表鄭力城職務宿舍共同舉辦106年元宵節全僑聯合餐會，計有旅厄僑胞50餘人參加。

駐厄瓜多代表鄭力城於致歡迎詞時，除再次代表駐處全體同仁祝賀僑胞雞年吉祥、身體健康及財源廣進，並特別向遠自惠夜基及馬恰拉首次專程到基多市共襄盛舉的8位僑領表達歡迎之意。隨後，公會會長黃文宏也向與會僑胞拜年，祝福僑胞們雞年行大運及生意興隆。

本次餐會由出席的僑胞每戶自發性提供拿手好菜與眾人分享，計有20餘道佳餚，還有鄭力城夫人親手烹調最受歡迎的紅燒牛肉、茶葉蛋及三色紅豆湯圓，使得活動增添了一份濃濃的家鄉味，也讓現場氣氛相較於往年元宵活動更加溫馨熱絡。1060215

(中央社)