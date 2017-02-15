離奇死亡 男子疑採果吊掛在椰子樹上
在高雄市美濃區疑似採椰子的男子，今晨被發現吊掛在椰子樹，腰際有鐵鏈支撐，人後仰掛於離地約10公尺的樹上，警消獲報救人，但該男子已無呼吸心跳。
今天上午6時40分許，消防隊接獲通報指出，有一名男子吊掛在椰子樹上，疑似昏迷、沒有反應，事件發生在美濃的自強路一帶，當地是一片椰子園。美濃消防分隊長鄭又誠表示，隊員前往救人時，即看到男子腰際綁著鐵鏈，人呈後仰方式，已無呼吸心跳。
鄭又誠說，為了救人，救難人員動用了雲梯車及民間高空吊車。目前，男子猝死的原因待查，已通知家人協助處理，並了解男子在樹上的作業情形。1060215
(中央社)
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