金正恩異母兄遇刺 疑似女特工畫面曝光

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北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男（Kim Jong-Nam）在馬來西亞身亡，疑遭北韓的女特工毒殺。大馬媒體今天披露監視器畫面，其中1名女子疑為女特工。

馬來西亞「星報」（The Star）今天刊出一張截自監視錄影器的畫面顯示，身著白衣、短裙，身處在可能是馬來西亞當地機場外的1名女子，疑為刺殺金正男的2名女特工之一。

北韓向來以使用女性從事秘密任務著稱，有些人被訓練從事色誘、謀殺。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）昨天報導，消息人士透露，北韓間諜機構偵察總局（Reconnaissance General Bureau）的特工13日掌握機會，利用金正男的保鑣和大馬機場警方人員出現維安漏洞時，下手行刺。1060215

(中央社)