想脫單？大陸有業者幫人代追男女朋友

大陸業者腦筋動得快，看中「單身狗」渴望「脫單」的需求，在網路上推出代追男、女朋友的服務。不過服務收費不便宜，要價人民幣2000元（新台幣9124元），且失敗只退一半款項。

新聞晨報今天報導，西洋情人節前後，網路掀起一股以「挽回前男、女友」、「代追男、女神」的商業風潮，單身人士只需要付2000元，即有「老師」代替買家與心儀的另一半聊天，賣家宣稱成功率高達9成。

大陸網民對這項服務議論紛紛，「居然還有代追男、女朋友的，頓感人與人之間最基本的信任正在崩潰」；也有人說，「關心你是不是脫單的，除了你爸、你媽、七大姑、八大姨外，可能還有淘寶」。

一名業者表示，服務範圍分為「情感分析」和「代追男、女神」兩塊，在「代追」方面，半個月收費1111元，代追一個月收費2000元。據客服人員指出，賣家派出來的「老師」都是「心理諮詢師」。

代追另一半的服務的需先付款，再由「老師」利用買家的帳號與買家的心儀對象聊天。報導指出，想透過網路平台「脫單」的買家人數也不少，有情感諮詢店一個月可以完成300多筆服務。

不過，有消費者擔心，萬一心儀的對象最後愛上「老師」該怎麼辦？店家對此並不能給予保障。報導還說，一旦代追失敗，賣家也僅退款一半款項，原先聲稱專業的「心理諮詢師」也沒有任何相關證明。1060215

(中央社)