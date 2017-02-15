想脫單？大陸有業者幫人代追男女朋友
大陸業者腦筋動得快，看中「單身狗」渴望「脫單」的需求，在網路上推出代追男、女朋友的服務。不過服務收費不便宜，要價人民幣2000元（新台幣9124元），且失敗只退一半款項。
新聞晨報今天報導，西洋情人節前後，網路掀起一股以「挽回前男、女友」、「代追男、女神」的商業風潮，單身人士只需要付2000元，即有「老師」代替買家與心儀的另一半聊天，賣家宣稱成功率高達9成。
大陸網民對這項服務議論紛紛，「居然還有代追男、女朋友的，頓感人與人之間最基本的信任正在崩潰」；也有人說，「關心你是不是脫單的，除了你爸、你媽、七大姑、八大姨外，可能還有淘寶」。
一名業者表示，服務範圍分為「情感分析」和「代追男、女神」兩塊，在「代追」方面，半個月收費1111元，代追一個月收費2000元。據客服人員指出，賣家派出來的「老師」都是「心理諮詢師」。
代追另一半的服務的需先付款，再由「老師」利用買家的帳號與買家的心儀對象聊天。報導指出，想透過網路平台「脫單」的買家人數也不少，有情感諮詢店一個月可以完成300多筆服務。
不過，有消費者擔心，萬一心儀的對象最後愛上「老師」該怎麼辦？店家對此並不能給予保障。報導還說，一旦代追失敗，賣家也僅退款一半款項，原先聲稱專業的「心理諮詢師」也沒有任何相關證明。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。